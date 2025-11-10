إطلاق نار على قوات الاحتلال قرب مستوطنة جنوب الخليل

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن إطلاق نار استهدف قواتها قرب مستوطنة حجاي جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، وإنها أطلقت النار على منفذ الهجوم، في حين دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وقام بعمليات تمشيط.

وذكرت شرطة الاحتلال أنه لا إصابات في صفوف عناصرها، وقد بثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد تظهر استنفار قوات الاحتلال في المنطقة بعد إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات في ظل اعتداءات متصاعدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في سياق مخطط متسارع لتعزيز الاحتلال وتهجير السكان من عدة مناطق.

