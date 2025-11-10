أخبار|فنزويلا

الخارجية الفنزويلية: البلاد مستقرة ومستعدة لصد أي اعتداء

وزير الخارجية الفنزويلي قال إن بلاده تعيش في مرحلة سلام (غيتي)
Published On 10/11/2025
آخر تحديث: 06:27 (توقيت مكة)

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل للجزيرة إن بلاده مستقرة على المستوى السياسي والاقتصادي، ومستعدة لصد أي اعتداء عليها، في ظل حشد عسكري أميركي قبالة سواحلها.

وأضاف الوزير، على هامش قمة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي والاتحاد الأوروبي المنعقدة في مدينة سانتا مارتا الكولومبية، أن بلاده تعيش في مرحلة سلام وتكافح للحفاظ عليه، وأنها متأهبة في الوقت نفسه لمواجهة أي اعتداء عليها.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خيارات ومخاطر عملية عسكرية محتملة ضد فنزويلا، قد تشمل استهداف الوحدات العسكرية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو.

وأشار التقرير إلى أن مستشاري ترامب طرحوا خيارات متعددة، من بينها هجمات على القوات الموالية لمادورو وعمليات ضد عصابات تهريب المخدرات، إضافة إلى السيطرة على حقول النفط الفنزويلية.

وكان ترامب قد أصدر في أغسطس/آب الماضي مرسوما يوسّع صلاحيات الجيش الأميركي لمكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، تبعته تحركات بحرية أميركية قرب السواحل الفنزويلية، شملت غواصات وسفنا حربية، وسط تصريحات من وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بأن الجيش جاهز لتنفيذ عمليات في فنزويلا، بما في ذلك "تغيير النظام".

المصدر: الجزيرة

