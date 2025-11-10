إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق بعموم الضفة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الاثنين- مناورات عسكرية واسعة النطاق تستمر 3 أيام، وتشمل مناطق الضفة الغربية ومنطقة الأغوار والحدود مع الأردن.

وتأتي هذه المناورات في إطار ما سمته إسرائيل "استخلاص العبر العملياتية" من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورفع جاهزية القوات لمواجهة سيناريوهات تصعيد ميداني محتمل، أو تسلل أو هجمات تنطلق من الضفة باتجاه المستوطنات.

وتشارك في التدريبات فرقتان عسكريتان ووحدات من سلاح الجو ومن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، في حين يُتوقع أن تشهد الطرق والمناطق التي تشملها المناورات حركة مكثفة لقوات الأمن وللمركبات العسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن التدريبات ستنطلق "في ساعات الصباح الباكر" وتشمل مناطق "يهودا والسامرة" (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) إضافة إلى الأغوار.

وتأتي هذه التدريبات في وقت تشهد فيه الضفة المحتلة تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلاً، بالتوازي مع حرب مدمرة شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي مباشر.

وقد أسفر التصعيد في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل، وفق إحصاءات فلسطينية.

أما في قطاع غزة، فرغم إعلان وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تواصل القوات الإسرائيلية خروقات الاتفاق يوميا، مما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين.

وقد خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية، وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.