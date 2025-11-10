اعتقال إسرائيلي بشبهة التجسس لصالح إيران

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين إن السلطات اعتقلت شابا من منطقة تل أبيب للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.

ونقلت الهيئة عن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن "المشتبه به (27 عاما) تواصل طواعية مع عملاء أجانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفّذ مهام لصالحهم مقابل آلاف الشواكل المدفوعة بالعملات المشفرة".

وأضافت "صوّر الشاب عدة مواقع، بينها متحف تل أبيب، وحديقة أبراموفيتش في حي بافلي بالمدينة، وكذلك موقع سقوط صاروخ (أطلقته إيران خلال حرب الـ 12 يوما مع إسرائيل) في شارع جابوتينسكي في رمات غان (بتل أبيب)".

وأشارت إلى أن السلطات عثرت في منزل المشتبه به على "أدلة رقمية و18 شريحة اتصال يُعتقد أنها استُخدمت للتواصل مع عملاء أجانب".

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الأول الجاري، قالت الشرطة والشاباك إنهما اعتقلا في سبتمبر/أيلول إسرائيليا جندته المخابرات الإيرانية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وطلبت منه جمع معلومات عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونقل صور من قواعد عسكرية.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت إسرائيل اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهم تجسسهم لصالح إيران مقابل مبالغ مالية.

وبشكل مفاجئ، شنت إسرائيل عدوانا على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن أكثر من 600 قتيل و5 آلاف مصاب، وفق السلطات الإيرانية.

وردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.