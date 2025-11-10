ابنة زوما تتمسك ببراءتها في قضية أحداث الشغب بجنوب أفريقيا

تمسكت دودوزيلي زوما سامبودلا، ابنة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، اليوم الاثنين ببراءتها من التهم الموجهة إليها بالتحريض على العنف خلال أحداث الشغب في عام 2021 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.

واندلعت الاضطرابات في يوليو/تموز 2021 بعد اعتقال جاكوب زوما لرفضه الامتثال لأمر قضائي للإدلاء بشهادته في تحقيق فساد، ثم تحوّلت الأحداث إلى عمليات نهب واسعة النطاق.

وقد قُدرت الخسائر المالية الناتجة عن تلك الاضطرابات بنحو 50 مليار راند (2.9 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي).

ومثلت زوما سامبودلا أمام المحكمة العليا في ديربان في اليوم الأول لمحاكمتها المتعلقة بالاضطرابات، وتواجه اتهامات بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر جاكوب زوما، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2009 و2018 ولا يزال يحظى بقاعدة جماهيرية في جنوب أفريقيا، إلى المحكمة لدعم ابنته وجلس إلى جانب أعضاء حزبه السياسي "رمح الأمة".

ولعب الحزب دورا معرقلا كبيرا في الانتخابات الوطنية العام الماضي، مما أسهم في انخفاض حاد في الدعم لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان زوما يتزعمه سابقا.