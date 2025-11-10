أخبار|إيران

إيران تكشف عن زيارة مفتشين دوليين لمواقع نووية

FILE - An Iranian security official in protective clothing walks through part of the Uranium Conversion Facility just outside the Iranian city of Isfahan, March 30, 2005. Iran will elect a new president Friday, June 28, 2024, after the death of hard-line President Ebrahim Raisi. Whoever takes the helm in the country will inherit Iran's rapidly advancing nuclear program, which now enriches uranium closer than ever to weapons-grade levels. (AP Photo/Vahid Salemi, File)
صورة من داخل إحدى المنشآت النووية الإيرانية (أسوشيتد برس-أرشيف)
Published On 10/11/2025
|
آخر تحديث: 18:50 (توقيت مكة)

حفظ

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا الأسبوع الماضي عددا من المواقع النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران ملتزمة بتعهداتها ما دامت عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وذكر بقائي أن المفتشين زاروا مفاعل طهران للأبحاث، لكنه لم يكشف عن المواقع الأخرى التي شملتها الزيارة.

وقد نفذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من 10 عمليات تفتيش في إيران بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على البلاد وشاركت فيها الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي.

لكن الوكالة قالت الأسبوع الماضي إنها لم تُمنح حق الوصول إلى المنشآت النووية التي قصفها الجيش الأميركي وهي فوردو ونطنز وأصفهان. وقال مدير الوكالة رافائيل غروسي إن على إيران أن تقوم "بتحسين جاد" للتعاون مع المفتشين لتجنب تصعيد التوتر مع الغرب.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "المدير العام للوكالة أعلن بشكل صريح، ليس فقط في تقاريره، بل وفي مقابلاته الأخيرة، أن برنامجنا النووي سلمي ولا توجد أي أدلة تثبت بأننا انحرفنا من المسار السلمي لبرنامجنا النووي".

وتابع قائلا "نجدد مطلبنا من الوكالة ومديرها العام بأن تكون مواقفها قائمة على مسؤولياتها وفي إطار صلاحياتها القانونية وتتجنب التكهنات التي لا أساس لها، وتعد تكرارا لادعاءات الأطراف الغربية".

وكانت طهران قد اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بخيانة نظام منع الانتشار النووي والمشاركة في الحرب العدوانية الظالمة عليها"، مشيرة إلى أن الحرب اندلعت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة لصالح نص يتهم إيران بانتهاك التزاماتها في معاهدة حظر الانتشار النووي.

إعلان
المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان