إصابات بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان

أفادت مراسلة الجزيرة بأن مسيّرة إسرائيلية قصفت اليوم الاثنين سيارة في بلدة البيسارية في قضاء صيدا جنوبي لبنان مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن المسيرة أطلقت 3 صواريخ باتجاه السيارة مما أدى إلى احتراقها بالكامل ووقوع إصابات.

وتحدثت تقارير إعلامية لبنانية عن سقوط قتيل في السيارة المستهدفة.

وأظهرت مقاطع جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في السيارة التي جرى استهدافها إذ كانت تسير في طريق بالبيسارية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد اثنين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي الصوانة وحومين الفوقا جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكثفت إسرائيل مؤخرا غاراتها على لبنان بذريعة سعي حزب الله لإعادة بناء قدراته العسكرية عقب الحرب الأخيرة.

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن تل أبيب حذرت واشنطن والجيش اللبناني من أن حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان، ونجح في تهريب مئات الصواريخ من سوريا خلال الأسابيع الأخيرة.

وزعمت المصادر أن الجيش اللبناني لا يقوم بما يكفي لوقف نشاط حزب الله، وقالت إنه في حال عدم تنفيذ عمليات جادة ستواصل إسرائيل استهداف مواقع الحزب بقوة داخل لبنان، وفق هيئة البث.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، مما أسفر عن إصابة ومقتل المئات من اللبنانيين.