550 ألف سوري عادوا من تركيا لبلدهم منذ سقوط الأسد

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم السبت أن 550 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى بلدهم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولا يزال نحو 2.4 مليون سوري لاجئين في تركيا، حيث تجاوز عددهم 3.5 ملايين في ذروة الحرب في سوريا، بحسب السلطات التركية.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمس الجمعة إن إجمالي 1.16 مليون سوري عادوا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضافت المفوضية أن أكثر من 1.9 مليون نازح في الداخل السوري عادوا إلى مدنهم التي تركوها خلال سنوات الحرب التي أعقبت اندلاع الثورة في 2011.

وأشارت إلى أن أكثر من 7 ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، في حين لا يزال نحو 4.5 ملايين لاجئين في الخارج.

يذكر أن الحرب اندلعت في سوريا بعد قمع نظام الأسد الثورة السلمية في عام 2011، مما أدى إلى نزوح ولجوء الملايين.

دعم دولي محدود

وفي وقت سابق، قالت عسير المضاعين نائبة رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا إن هناك دعما دوليا لسوريا، لكنه غير كاف لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمع المحلي.

وأوضحت المضاعين -في مداخلة للجزيرة- أن عودة اللاجئين ستكون صعبة في بعض المناطق المتضررة جراء النزاع، نظرا للدمار الكبير ونقص الخدمات الأساسية، كاشفة أن العودة تتركز في المدن الكبرى مثل دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة ودرعا.

وأوضحت أن المفوضية تنفذ برامج دعم في الأردن ولبنان وتركيا لتسهيل العودة الطوعية، وتشمل توفير وسائل النقل والمنح المالية للعائدين.

وتشهد سوريا إحدى أكبر موجات العودة الطوعية للاجئين بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفضّل مئات الآلاف منهم العودة إلى بلدهم بعد سنوات من اللجوء القسري، في وقت سجل فيه العائدون من تركيا النسبة الكبرى بينهم.