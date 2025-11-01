بعد لقاء وزير خارجية تركيا حماس تؤكد التزامها بإنهاء ملف تسليم الجثث

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان -اليوم السبت- في إسطنبول وفدا من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إنه جرى خلال اللقاء بحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومستجدات الأوضاع هناك والحاجة الملحة لتوسيع المساعدات.

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان إن اللقاء بحث آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، خاصة بعد اتفاق وقف الحرب، وما تلا ذلك من خروقات إسرائيلية على مستوى التطبيق، سواء القصف وقتل نحو 250 فلسطينيا وعدم فتح معبر رفح والعديد من الخروقات الأخرى.

وذكرت الحركة أن الوفد سلّم وزير الخارجية التركي مذكرة تفصيلية بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب منذ بدء تنفيذه وحتى اليوم.

وأضافت أن رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية شدد خلال لقائه وزير الخارجية التركي على التزام الحركة بما وقّعت عليه.

كما شدد الحية أيضا -وفقا لبيان حماس- على ضرورة استكمال باقي الخطوات التي سعت الحركة إلى تحقيقها على المستوى الوطني من تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع وما يستتبع ذلك من استحقاقات، خاصة استكمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع.

واليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 68 ألفا و858 شهيدا و170 ألفا و664 إصابة جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنهى اتفاق وقف النار وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة استمرت عامين، لكن إسرائيل خرقته أكثر من مرة وقتلت خلال تلك الخروقات 226 فلسطينيا وأصابت 594 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.