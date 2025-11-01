"هند رجب" ترفع شكوى جنائية في ألمانيا ضد جندي إسرائيلي

أعلنت مؤسسة هند رجب، أمس الجمعة، أنها رفعت شكوى جنائية أمام المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه ضد جندي إسرائيلي مقيم في برلين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بالقبض عليه.

وقالت المؤسسة -في بيان- إنها رفعت الشكوى الجنائية ضد الإسرائيلي إلكانا فيدرمان الذي ينتمي إلى الكتيبة 94 (دوشيفات) التابعة للواء كفير ومنظمة "تساف 9" المتطرفة.

وأكدت أنها وجهت إلى الجندي الإسرائيلي تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني.

وأشارت إلى أن طلبها يستند إلى أدلة رقمية واسعة النطاق تُظهر تورطه المباشر في أعمال تعذيب وعرقلة ممنهجة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تفاخر علني

وشرحت أن مقاطع فيديو وتصريحات علنية لفيدرمان كشفت عن مشاركته في إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتمجيده لها.

ففي مقابلة واسعة الانتشار، يتفاخر فيدرمان بأخذ كلبه "إلى غزة كمقاتل"، ويزعم أن الكلب "تعامل مع السجناء الفلسطينيين" في مركز احتجاز سدي تيمان بالنقب، حيث وثّقت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك بتسيلم (منظمة غير حكومية إسرائيلية)، التعذيب المنهجي والعنف الجنسي والمعاملة اللاإنسانية، حسب البيان.

كما أظهرت مقاطع فيديو ومنشورات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة فيدرمان شخصيا وتشجيعه آخرين على عرقلة الشاحنات التي تحمل الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

ولفتت مؤسسة هند رجب إلى أن فيدرمان عضو بارز في منظمة "تساف 9″، وهي جماعة إسرائيلية يمينية متطرفة فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات عام 2024، لعرقلتها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

مطالبة بالاعتقال

وطالبت المؤسسة القضاء الألماني بفتح تحقيق جنائي مع فيدرمان، والأمر باحتجازه احتياطيا خوفا من فراره، وإصدار مذكرة توقيف أوروبية لضمان اعتقاله داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

وكذلك أشارت إلى أنه بموجب الولاية القضائية العالمية لألمانيا، يمكن مقاضاة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الألماني بغض النظر عن جنسية الجاني أو مكان وقوعها.

بدوره، قال مدير مؤسسة هند رجب، دياب أبو جهجه إن "سلوك فيدرمان، الذي عُرض بفخر على الإنترنت وجرى التسامح معه في المجتمع الإسرائيلي، يُجسّد القسوة والإفلات من العقاب اللذين ميزا هذه الإبادة الجماعية (بقطاع غزة). لألمانيا السلطة القانونية والواجب الأخلاقي للتحرك"، وفق البيان.

تأتي هذه الشكوى في أعقاب أخرى قدمتها مؤسسة هند رجب في ألمانيا ضد الضابط الإسرائيلي شمعون آفي زوكرمان، بالإضافة إلى إجراءات مماثلة اتخذتها منظمات غير حكومية استهدفت قناصا إسرائيليا.

كما تعد هذه الشكوى جزءا من الحملة القانونية التي تطلقها مؤسسة هند رجب لكشف ومقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال حرب إسرائيل على غزة.