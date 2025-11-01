أخبار|نيجيريا

نيجيريا ترفض اتهامات ترامب وتؤكد التزامها بالتعددية

Security personnel patrol the streets amid a surge in violence in Mangu, Plateau State, Nigeria, January 24, 2024, in this screengrab obtained from video. Reuters TV via REUTERS
عناصر الأمن يجوبون الشوارع وسط تصاعد أعمال العنف في مانغو ولاية بلاتو نيجيريا (رويترز)
Published On 1/11/2025
آخر تحديث: 20:59 (توقيت مكة)

تعهدت الحكومة النيجيرية يوم السبت بمواصلة جهودها في مكافحة التطرف، معربة عن أملها في أن تظل الولايات المتحدة حليفا وثيقا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج نيجيريا على قائمة المراقبة الخاصة بسبب ما وصفه بـ"التهديدات التي تواجه المسيحية".

وقالت وزارة الخارجية النيجيرية في بيان "ستواصل الحكومة الفدرالية الدفاع عن جميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الدين. وكما هو الحال في أميركا، لا خيار أمام نيجيريا سوى الاحتفاء بالتنوع الذي يمثل أعظم قوتها".

Soldiers from the Nigerian Armed Forces patrol and secure the streets in Lagos Island, Lagos, on February 27, 2023, after hoodlums had harassed market owners. Nigeria slowly counted more results on Monday after a tight election for the presidency of Africa's most populous nation as delays and accusations of manipulation fuelled tensions. Nearly 90 million were eligible to vote on Saturday for a successor to President Muhammadu Buhari, with many hoping for a new leader to tackle insecurity, economic malaise and widening poverty. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
القوات النيجيرية خلال دوريات لتأمين الشوارع بمدينة لاغوس (الفرنسية)

وأضاف البيان "نيجيريا دولة متدينة تحترم الإيمان والتسامح والتنوع والشمول، بما يتماشى مع النظام الدولي".

وكان ترامب قد أعلن -يوم الجمعة- إدراج نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا وأكثر دولها سكانا، على قائمة "الدول المثيرة للقلق بشكل خاص" التي تنتهك حرية الدين، إلى جانب دول مثل الصين وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا وباكستان.

وسبق أن أدرج ترامب نيجيريا على القائمة خلال ولايته الأولى، لكن خلفه الديمقراطي جو بايدن أزالها منها في عام 2021.

FILE - Nigeria army patrols along the Kaduna Birnin Gwari area in Nigeria, March 8, 2024. (AP Photo/Sunday Alamba, File)
دورية للجيش النيجيري في منطقة كادونا-بيرنين غواري بنيجيريا (أسوشيتد برس)

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "المسيحية تواجه تهديدًا وجوديًا في نيجيريا. آلاف المسيحيين يُقتلون. الإسلاميون المتطرفون مسؤولون عن هذه المجازر"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتضم نيجيريا أكثر من 200 مجموعة عرقية تمارس المسيحية والإسلام والديانات التقليدية، ولها تاريخ طويل من التعايش السلمي، حيث تنتشر المساجد والكنائس في مدنها.

لكنها أيضًا شهدت موجات عنف متكررة بين الجماعات، غالبًا ما تتداخل فيها الانقسامات الدينية مع النزاعات العرقية والصراعات على الأراضي والموارد.

تصميم خاص خريطة نيجيريا
خريطة نيجيريا (الجزيرة)

ومنذ 15 عامًا، تواصل جماعة بوكو حرام المسلحة تنفيذ هجمات في شمال شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المسلمين.

وطلب ترامب من لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي التحقيق في القضية وتقديم تقرير له، في حين عقدت لجنة فرعية في الكونغرس جلسة استماع حول قتل المسيحيين في نيجيريا في وقت سابق من هذا العام.

وقال رئيس اللجنة، النائب الجمهوري توم كول، في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة، إن هذا التصنيف "يوجه رسالة قوية: الولايات المتحدة لن تتجاهل اضطهاد المسيحيين".

المصدر: رويترز

