كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي "أضغاث أحلام"

اعتبرت كوريا الشمالية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، والتي ذكرت جارتها الجنوبية أنها ستُناقشه في قمة مع الصين اليوم السبت، "أضغاث أحلام".

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج اجتماع قمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المنعقد في جيونجو بكوريا الجنوبية.

وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية أمس أن الزعيمين سيناقشان مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وتعليقا على ذلك قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "لا تزال جمهورية كوريا الجنوبية تجهل أن سعيها الحثيث لإنكار مكانة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ـ كوريا الشماليةـ كدولة نووية، وتحدثها عن أحلام يقظة لديها بتحقيق نزع السلاح النووي، يكشفان عن افتقارها إلى المنطق السليم".

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان لنائب وزير الخارجية باك ميونغ-هو "سوف نُظهر بصبر أن نزع السلاح النووي مجرد أضغاث أحلام لن تتحقق أبدا".

يذكر أن كوريا الشمالية تؤكد مرارا تمسكها ببرنامجها النوي وتطالب بالاعتراف بها كقوة نووية.

واستبقت بيونغ يانع المناورات البحرية والجوية المشتركة بين جارتها الجنوبية واليابان والولايات المتحدة التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، بتأكيد تمسكها بترسانتها النووية وعدم الرضوخ لمطالب واشنطن بالتخلي عنها، مؤكدة أن وضعها كدولة نووية "مكرس بشكل دائم" في قوانينها و"لا رجعة عنه".

كما أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الشهر نفسه أن "العالم يعلم جيدا ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تجعل دولة ما تتخلى عن أسلحتها النووية"، مشددا على أن بلاده لن تتخلى عن ترسانتها النووية لأنها "مسألة حياة أو موت".

وأضاف "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها السخيف بنزع سلاحنا النووي، وقبلت بالواقع، وأرادت تعايشا سلميا حقيقيا، فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس معها".