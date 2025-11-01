معدات مصرية تدخل الخط الأصفر والقسام تؤكد جاهزيتها لاستخراج الجثث

دخلت اليوم السبت معدات هندسية مصرية ترافقها فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين يُعتقد أنهم قُتلوا في المنطقة، في إطار جهود جديدة لإنهاء ملف الأسرى.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن القافلة ضمت جرافات وآليات حفر وشاحنات نقل، ودخلت خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وهي المرة الثانية التي تسمح فيها إسرائيل بإدخال هذه المعدات للعمل في تلك المنطقة الحساسة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعداد طواقمها للعمل بشكل متزامن داخل الخط الأصفر وفي مختلف المواقع لاستخراج جثث أسرى الاحتلال، مؤكدة أن هدفها هو "إغلاق هذا الملف في أسرع وقت ممكن".

ودعت الكتائب في بيان لها الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير المعدات والطواقم اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وانتشال جميع الجثامين.

وقالت القسام إنها سلّمت الاحتلال أمس الجمعة 3 جثامين لفحصها "في إطار تسهيل عملية التسليم وقطع الطريق على مزاعم الاحتلال"، وفق البيان.

في المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية قولها إن الفحوص الطبية أكدت أن الرفات التي تسلمتها إسرائيل لا تعود لأي من المحتجزين الإسرائيليين، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية لا تعتبر ذلك خرقا للاتفاق من جانب حماس، وأنها تفضل مواصلة استلام عينات إضافية في المستقبل لاحتمال ارتباطها بأسرى آخرين.

وسلّمت حماس منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 20 أسيرا إسرائيليا حيا ورفات 19 أسيرا من أصل 28.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتربط إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة وعدم توفر الآليات والتجهيزات المناسبة للبحث.