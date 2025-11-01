قال مسؤول أميركي للجزيرة إن رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال دان كين سيقدم للرئيس دونالد ترامب ووزير الحرب ومجلس الأمن القومي تقريرا بشأن سبل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى حكم مدني في القطاع.

يأتي هذا في ضوء زيارة كين لمركز التنسيق العسكري المدني في إسرائيل، حيث التقى خلال زيارته لإسرائيل رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وأجرى جولة على متن مروحية إسرائيلية فوق قطاع غزة.

وأفاد مسؤول أميركي لمراسل الجزيرة بأن الجنرال كين سوف يطّلع على آخر التطورات في غزة ويتلقى إحاطات استخباراتية.

وهذه الزيارة هي الثانية لهذا المسؤول العسكري الأميركي بعدما رافق ترامب منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جولة التقى خلالها قادة الجيش الإسرائيلي.

وكان كين قد وصل إلى تل أبيب مساء الخميس، حيث التقى نظيره الإسرائيلي في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي، وعقدا سلسلة اجتماعات مغلقة مع كبار القادة العسكريين الإسرائيليين، تناولت التنسيق الأمني، ومستقبل غزة بعد الحرب، وخطط إعادة الإعمار، بحسب الصحف الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، افتتحت القيادة المركزية الأميركية مركز التنسيق المدني العسكري في مدينة كريات غات بهدف "دعم استقرار غزة" وعينت قائد القيادة المركزية لقوات الجيش الأميركي باتريك فرانك قائدا عسكريا له.

ويُعد مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي الإسرائيلي أول منصة عملياتية دولية تُنشئها القيادة المركزية الأميركية في إسرائيل لمتابعة التطورات بغزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأنهى اتفاق وقف النار -وفقا لخطة سلام ترامب- حرب إبادة إسرائيلية على غزة استمرت عامين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم من الولايات المتحدة.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.