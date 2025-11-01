فلسطين تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم إسرائيل بحق الأسرى

طالبت دولة فلسطين، السبت، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بعد انتشار فيديو لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من داخل أحد السجون.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن إسرائيل ترتكب بقيادة حكومتها وبن غفير جرائم حرب وسياسات قمعية وتنكيلا ممنهجا بحق الأسرى في سجونها.

وفي الفيديو الجديد، ظهر بن غفير، وهو يتجول بين أسرى فلسطينيين مكبلين بالأصفاد، قائلا: "بقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم".

"هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم" هذا ما قاله بن غفير في فيديو يظهر الأسرى الفلسطينيين مكبلين على الأرض.

بن غفير يستخدم الأسرى الآن كوسيلة دعاية انتخابية لمجتمع مريض يعشق هذا النوع من الاستعراض . pic.twitter.com/VgqMui4JXQ — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 31, 2025

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة من أدوات الحرب.

وشددت الوزارة على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تعد وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.

وعدت مواصلة إسرائيل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى داخل السجون إضافة لحرمانهم من الزيارات العائلية انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، مشددة على أن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة بحقهم.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن إسرائيل ترتكب ممارسات إجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك التعذيب، والحرمان، والإهمال الطبي المتعمد، والعقوبات الجماعية، وعمليات القتل البطيء.

إعلان

ولفتت إلى أن تلك الممارسات تشكّل امتدادا لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للجم ووقف هذه السياسات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تُعدّ وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.

وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة الإبادة بقطاع غزة، والتي استمرت لعامين، قبل أن تنتهي باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.