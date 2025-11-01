قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجثث التي سلمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإسرائيل أمس الجمعة ليست لأسرى إسرائيليين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت أمس أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر رفات 3 أسرى إسرائيليين.

وقالت القناة الـ12 الاسرائيلية إن الرفات تم نقلها للفحص في معهد الطب الشرعي.

وأشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف هوية الجثث، واقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المؤسسة الأمنية لا تعتبر ما حدث اليوم خرقا من حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن إسرائيل تفضل الاستمرار في استلام عينات مستقبلية لاحتمال أن تكون مرتبطة بأسرى آخرين.

والخميس، سلمت حماس رفات أسيرين من غزة إلى إسرائيل عبر الصليب الأحمر، وهما عميرام كوبر، وساهر باروخ، بعد التعرف عليهما رسميا من جانب السلطات الإسرائيلية.

وسلمت حماس منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 19 أسيرا من أصل 28.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتربط إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة، وعدم توفر الآليات والتجهيزات المناسبة للبحث.