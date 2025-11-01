أخبار

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: الجثث التي سلمتها حماس لإسرائيل أمس ليست لمختطفين إسرائيليين

Published On 1/11/2025
|
آخر تحديث: 09:49 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

