روسيا تعلن إسقاط 98 مسيرة أوكرانية وكييف تندد باستهداف منشآت الطاقة

أعلنت روسيا اليوم السبت إسقاط 98 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية، بينما نددت أوكرانيا بالهجمات الروسية على منشآت تُستخدم لتزويد المحطات النووية بالكهرباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن 11 مسيرة أوكرانية، بينها 6 مسيرات كانت متجهة إلى العاصمة موسكو، جرى تدميرها فوق منطقة موسكو.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 38 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات فوق منطقتين في جنوب روسيا وفوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

إدانة أوكرانية

على الجانب الآخر، أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية ما وصفته بهجمات روسية على اثنتين من محطات الكهرباء الفرعية الحيوية التي تزود محطات الطاقة النووية الأوكرانية بالكهرباء من خلال خط خارجي.

وأفاد بيان للوزارة صدر في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة بأن روسيا نفذت "ضربات مُوجهة على هذه المحطات الفرعية".

وأضافت الوزارة أن "الضربات المُتعمدة على منشآت الطاقة المدنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على التشغيل الآمن للمنشآت النووية، تحمل بصمات الإرهاب النووي، وتُشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

وأشارت الوزارة إلى بيان أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الأول الخميس، وأفاد بوقوع أنشطة عسكرية "أدت إلى إلحاق أضرار بمحطات فرعية مهمة للسلامة والأمن النوويين في أوكرانيا".

وأكد بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع حوادث بالقرب من محطتين نوويتين، جنوب أوكرانيا وخميلنيتسكي، أدت إلى انقطاع اتصالهما بخط كهرباء خارجي.

وأضاف بيان الوكالة أن محطة ثالثة في ريفني اضطرت إلى خفض الطاقة في اثنين من مفاعلاتها الأربعة. ولم يُشر البيان إلى أي طرف قد يكون وراء هذه الحوادث.

وأشار بيان الوكالة إلى استمرار الجهود لإعادة توصيل الخط الثاني من خطي الكهرباء الخارجيين بمحطة زابوريجيا، وهو أمر حيوي للحفاظ على تبريد الوقود النووي والحماية من الانصهار. ولا تولد المحطة أي طاقة في الوقت الحالي.

واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا، أكبر محطة في أوروبا وتضم ستة مفاعلات، في الأسابيع الأولى من غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتوقفت الوصلتان الخارجيتان لمحطة زابوريجيا عن العمل لمدة 30 يوما تقريبا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، مما أجبر المسؤولين على الاعتماد على مولدات الديزل الطارئة.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتظام بالانخراط في أنشطة عسكرية تُعرّض السلامة في محطات الطاقة النووية الأربع العاملة في أوكرانيا للخطر، لا سيما محطة زابوريجيا، كما تتبادلان الاتهامات بالتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل الجهود الرامية لإصلاحه.