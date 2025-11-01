رئيس الوزراء الكندي يعتذر لترامب ويشيد بالرئيس شي

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني -اليوم السبت- أنه اعتذر للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إعلان مناهض للرسوم الجمركية، كما أشاد بالرئيس الصيني شي جين بينغ متحدثا عن نقطة تحول بين بلديهما.

وقال كارني للصحفيين في مدينة غيونغجو في كوريا الجنوبية "اعتذرت إلى الرئيس. كان الرئيس ترامب مستاء"، مضيفا أن المحادثات التجارية ستُستأنف عندما تكون واشنطن مستعدة لذلك.

ويستخدم الإعلان مقتطفا من مقطع لرمز الجمهوريين والرئيس السابق رونالد ريغان يقول فيه إن الرسوم الجمركية تسبب حروبا تجارية وكارثة اقتصادية. وجرى إعداده بتكليف من دوج فورد رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو، وهو محافظ صريح يتم تشبيهه أحيانا بترامب.

وردا على ذلك أعلن ترامب أنه سيزيد الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية بنسبة إضافية قدرها 10%، وأوقف جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد الحملة الإعلانية التي وصفها بـ"الزائفة" في كندا المناهضة للرسوم الجمركية.

إشادة بالصين

على صعيد متصل، أشاد رئيس الوزراء الكندي اليوم بالمحادثات التي أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أنها شكلت "نقطة تحوّل" في العلاقات، ومؤكدا أنه طرح مع بكين قضايا شائكة على غرار التدخل الخارجي.

وتُعد العلاقات بين كندا والصين من الأسوأ التي تربط بكين بأي دولة غربية، لكن البلدين مستهدفان برسوم ترامب الجمركية حتى بعدما اتفق الرئيس الصيني ونظيره الأميركي -أول أمس الخميس- على تخفيف حدة التوتر.

وقال كارني للصحفيين في مدينة غيونغجو "أطلقنا مسارا للمضي قدما في التعامل مع القضايا الحالية.. كانت مباحثاتنا بالمجمل بنّاءة".

وأفاد كارني اليوم بأنه قبل دعوة من شي لزيارة الصين في العام الجديد، وأضاف "وجّهت وزراءنا ومسؤولينا للعمل معا لإيجاد حلول للتحديات القائمة وتحديد مجالات التعاون والنمو".