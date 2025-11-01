توم براك يدعو لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

دعا الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط توم براك، اليوم السبت، لبنان إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مع تصاعد التوترات الحدودية وتكثيف الغارات الإسرائيلية على معاقل حزب الله في الجنوب، بعد نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال براك، في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى "حوار المنامة" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في البحرين، إن "الحوار يجب أن يكون مع إسرائيل، فقط مع إسرائيل، وإسرائيل مستعدة.. اسلكوا هذا الطريق، إلى إسرائيل، وأجروا محادثة، فهذا لن يضر".

وأوضح الموفد الأميركي أن القادة اللبنانيين "متوترون عن حق" إزاء فكرة المفاوضات المباشرة بسبب "البيئة الخطيرة" التي تعيشها البلاد، لكنه شدد على أن واشنطن "ستساعد وتضغط على إسرائيل لتكون معقولة إذا قرر لبنان المضي في هذا المسار".

وأضاف، خلال كلمته في المنامة، "فرض الحلول على المنطقة لم يكن مجديا في الماضي، وما نحاول فعله هو لفت الانتباه إلى الفرص الممكنة لتحقيق الاستقرار عبر الحوار".

وأكد براك أن "الطريق إلى خفض التوترات واضح، ويجب أن يكون إلى القدس أو تل أبيب"، مشيرا إلى أن سوريا "ترشد الطريق" بعد شروعها في بحث اتفاق أمني مع إسرائيل برعاية أميركية.

وتأتي تصريحات الموفد الأميركي في وقت اتهم فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بـ"الرد على دعوات بيروت للتفاوض بمزيد من الغارات الجوية" التي استهدفت مواقع في الجنوب خلال الأيام الماضية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل وحزب الله، أبقت تل أبيب قواتها في 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وواصلت تنفيذ غارات دامية بشكل متكرر.