أخبار|سوريا

براك: الشرع سيزور واشنطن الشهر الجاري

A handout picture provided by the Saudi Royal Palace shows US President Donald Trump (C) shakes hands with Syria's interim president Ahmed al-Sharaa in Riyadh on May 14, 2025. Trump became the first US president in 25 years to meet a Syrian leader on May 14, after he offered sanctions relief in hopes of offering a new path to the war-battered country. (Photo by Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE / BANDAR AL-JALOUD" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
ترامب (يمين) والشرع التقيا في الرياض في مايو/أيار الماضي (الفرنسية)
Published On 1/11/2025
|
آخر تحديث: 21:03 (توقيت مكة)

حفظ

قال المبعوث الأميركي توم براك السبت إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجّه إلى واشنطن في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

جاء ذلك ردا على سؤال لصحفيين على هامش "حوار المنامة" في البحرين، عمّا إذا كان الشرع سيزور واشنطن الشهر الحالي.

وقال المبعوث الأميركي إنه يأمل خلال الزيارة أن تنضم سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري لواشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، التقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى في الرياض. وحينها تعهّد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

المصدر: وكالات

إعلان