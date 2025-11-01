براك: الشرع سيزور واشنطن الشهر الجاري

قال المبعوث الأميركي توم براك السبت إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجّه إلى واشنطن في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

جاء ذلك ردا على سؤال لصحفيين على هامش "حوار المنامة" في البحرين، عمّا إذا كان الشرع سيزور واشنطن الشهر الحالي.

وقال المبعوث الأميركي إنه يأمل خلال الزيارة أن تنضم سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري لواشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، التقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى في الرياض. وحينها تعهّد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا.