باكستان تسمح بعودة آلاف الأفغان العالقين

فتحت السلطات الباكستانية معبرا حدوديا مع أفغانستان بشكل محدود اليوم السبت، بالتزامن مع اتفاق بين البلدين على الاستمرار في وقف إطلاق النار وفقا لاتفاق الدوحة.

وسمحت السلطات الباكستانية لنحو 4 آلاف من الأفغان العالقين في معبر "طورخم" الحدودي بالمغادرة، والعودة إلى أفغانستان، ويبقى المعبر مغلقا أمام باقي المسافرين وشاحنات نقل البضائع.

وتم إغلاق معبر طورخم في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب تصاعد التوترات بين باكستان وأفغانستان إلى اشتباكات عبر حدودهما.

ويأتي ذلك بعد إعلان قطري تركي مشترك عن توصل وفديْ تفاوض، باكستاني وأفغاني، لتفاهم بشأن الاستمرار في وقف إطلاق نار ثبّته اتفاق مُوقّع في الدوحة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أشار بيان قطري تركي مشترك إلى اتفاق باكستان وأفغانستان على استئناف الحوار يوم الخميس المقبل، وتأسيس آلية مراقبة وتحقق تضمن الحفاظ على السلام.

وخاض البلدان أخطر المواجهات العسكرية بينهما منذ تولي طالبان السلطة في كابل عام 2021، واندلعت الاشتباكات بعد أن شنت باكستان غارات جوية داخل أفغانستان قائلة إنها استهدفت مقاتلين لحركة طالبان باكستان متمركزين هناك ويقفون وراء هجمات على قواتها.

ونددت كابل بالغارات الجوية واعتبرتها انتهاكا لسيادتها، ونفت إيواءها للحركة.

وتمتد الحدود بين البلدين لأكثر من 2600 كيلومتر، وكانت دوما مصدرا للخلافات مع وقوع مناوشات متكررة وسط اتهامات متبادلة حول إيواء مسلحين.