انهيار أرضي يودي بحياة 13 شخصا على الأقل غرب كينيا

أعلنت الشرطة في كينيا أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي وقع صباح اليوم السبت في وادي الصدع غرب البلاد، وذلك عقب أمطار غزيرة.

وقال بيتر مولينغي قائد شرطة مقاطعة إلجييو ماراكويت لوكالة رويترز إن 19 شخصا تم إنقاذهم، في حين لا يزال عدد غير معروف في عداد المفقودين.

وفي بيان رسمي، أفاد وزير الداخلية الكيني كيبشومبا موركومين بأن طائرات مروحية تابعة للجيش والشرطة نشرت للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وقد شهدت كينيا خلال السنوات الأخيرة مئات الوفيات نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات، ويُرجع العلماء ذلك إلى تأثيرات التغير المناخي الذي يؤدي إلى أحداث مناخية أكثر شدة وتكرارا.

وفي أسوأ حادثة العام الماضي، توفي 61 شخصا جراء انهيار طيني وفيضانات مفاجئة في وسط كينيا.

كما أفاد الصليب الأحمر الأوغندي هذا الأسبوع بأن الانهيارات الأرضية في شرق أوغندا المجاورة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.