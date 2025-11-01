الصين ترسل طاقما من 3 رواد إلى محطتها الفضائية

التحمت مركبة الفضاء الصينية "شنتشو-21" وعلى متنها 3 رواد بمحطة الفضاء "تيانغونغ" (القصر السماوي) بعد نحو 4 ساعات من إطلاقها بنجاح مساء أمس الجمعة من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد، بواسطة صاروخ من طراز "لونغ مارش-2 إف".

ويشكل رواد الفضاء الثلاثة طاقم المهمة السابعة إلى المحطة منذ اكتمال بنائها عام 2022. ومن المقرر أن يحل الطاقم الجديد محل طاقم "شنتشو-20" الذي قضى أكثر من 6 أشهر في المدار، على أن يعود إلى الأرض خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الطاقم من رائد الفضاء تشانغ لو (48 عاما) قائد المهمة الذي سبق له المشاركة في مهمة "شنتشو-15″، والمهندس وو فاي (32 عاما) الذي أصبح أصغر رائد فضاء صيني يشارك fمهمة فضائية، وتشانغ هونغ تشانغ (39 عاما) المتخصص في الحمولات والذي يشارك أيضا لأول مرة برحلة فضائية.

وخلال فترة إقامتهم التي تمتد لنحو 6 أشهر، سيقوم الرواد الثلاثة بإجراء تجارب علمية وصيانة للمحطة وتنفيذ أنشطة خارجية تشمل تثبيت دروع مضادة للحطام الفضائي. كما ستُجرى تجارب في مجالات مثل علوم الأحياء والطب وبحوث المواد.

وتحمل المهمة أيضا بعدا علميا إضافيا، إذ شارك فيها 4 فئران (ذكران وأنثيان) لإجراء أول تجارب صينية على القوارض في المدار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأبحاث البيولوجية بالفضاء.

وتأتي هذه المهمة ضمن خطة الصين الطموحة لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030، حيث أعلنت "وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة" أنها تجري حاليا سلسلة من "الاختبارات الحاسمة" تشمل تطوير مركبة هبوط ومركبة مأهولة للقمر.

وطوّرت الصين برامجها الفضائية بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وضخت مليارات الدولارات فيه من أجل الوصول إلى مستوى الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا.

ونجحت بكين، بعدما أصبحت قوة فضائية، في إرسال مركبة فضائية (مسبار تشانغ آه-4) على الجانب غير المرئيّ من القمر عام 2019، في سابقة عالمية. كما هبطت مركبة جوالة صغيرة صينية على المريخ عام 2021.

يُذكر أن الصين استُبعدت رسميا من محطة الفضاء الدولية منذ عام 2011، مما دفعها إلى تطوير مشروعها الفضائي الخاص، الذي اكتمل عام 2022، ويُتوقع أن يستمر تشغيله لمدى 10 سنوات على الأقل.