الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة وعبوة تستهدف جنوده شرق نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال مدنا وبلدات واسعة من الضفة الغربية -فجر اليوم السبت- بالتوازي مع استهداف جنودها بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام مخيم عسكر القديم في نابلس حسب مصادر محلية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر القديم شرق نابلس مع إطلاق قنابل صوتية، كما اقتحم بلدة يعبد (غرب جنين) وبلدة برقا (شرق رام الله) مع إطلاق للرصاص الحي وسط البلدة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا قنبلة ضوئية بجبل النصر في مخيم نور شمس (شرق طولكرم) شمال الضفة خلال عملية الاقتحام، وداهموا منازل المواطنين خلال اقتحامهم بلدة يعبد ومخيم الفارعة (جنوب طوباس) شمال الضفة المحتلة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة مما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

اعتداءات المستوطنين

وهاجم مستوطنون، أمس، 3 بلدات فلسطينية (شمالي الضفة) ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة ومتصاعدة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة قبل أكثر من عامين.

ففي بلدة حوارة (جنوب نابلس) هاجم مستوطنون منزل المواطن عبد الحكيم عامر ديك (في منطقة رأس زيد بالبلدة) وتصدى لهم الأهالي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وفي بلدة بيتا القريبة، هاجمت مجموعة مستوطنين منازل فلسطينية في منطقة الظهرة بالبلدة، واستهدفوها بالحجارة، مما أدى لتحطيم زجاج إحدى المركبات، وقد تصدى لهم الأهالي.

وفي بلدة بيت ليد (شرق طولكرم) أضرم مستوطنون النار في مركبة وجرار زراعي، بعد اقتحام أطراف البلدة. وقد حاول الأهالي التصدي لهم، لكن الجيش الإسرائيلي تدخل لحماية المستوطنين، بحسب "وفا".

وقد استولت السلطات الإسرائيلية، أمس، على نحو 6 دونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدة عناتا (شمال شرق القدس المحتلة) لإقامة شارع استيطاني جديد.

إعلان

ومن جانبها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن سلطات الاحتلال استولت اليوم على 5 دونمات، و856 مترا مربعا من أراضي المواطنين من بلدة عناتا بمحافظة القدس.

وأشارت هذه الهيئة الحكومية إلى أن ذلك تم من خلال أمر عسكري تحت اسم "وضع يد" حمل الرقم ت/65/25، وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف لإنشاء شارع استيطاني يربط مستوطنة نفي برات بشارع رقم 437 من أجل خدمة المستوطنين.

وخلال العامين الماضيين، نفذ المستوطنون 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة مما تسبب في استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا. كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.