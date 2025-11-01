آليات إسرائيلية تتوغل في قرى ريف القنيطرة بسوريا

توغلت 21 آلية إسرائيلية، اليوم السبت، في قرى عدة بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا، وسط تواصل انتهاكات الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن رتلا عسكريا للاحتلال الإسرائيلي من 12 عربة توغل في قرى الحرية وأوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة الشمالي.

كما أفادت بأن دورية إسرائيلية مؤلفة من دبابتين وسبع آليات توغلت صباحا في منطقة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.

وكانت الإخبارية السورية أفادت، مساء أمس الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وضعت بوابة حديدية عند مدخل قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وذلك لفصل القرية عن محيطها في إطار تشديد السيطرة على المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار.

والثلاثاء الماضي، كانت القوات الإسرائيلية قد دمرت غرفا مسبقة الصنع وقامت باقتلاع الأشجار داخل ثكنة عسكرية مهجورة في ريف القنيطرة الأوسط، وفق الإخبارية السورية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وأنهت إسرائيل العمل باتفاقية فض الاشتباك مع سوريا، واحتلت المنطقة العازلة بين الجولان المحتل والأراضي السورية وجبل الشيخ، كما نفذت اعتداءات واسعة، وتدخلت لدعم مسلحين مناوئين للحكومة في السويداء.