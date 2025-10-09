مواقع التواصل بين مشكك ومرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

سادت حالة من الفرح على مواقع التواصل بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن بعض المغردين أبدوا تخوفا من عدم التزام الجانب الإسرائيلي بما اتفق عليه كما فعل في مرات سابقة.

فبعد عامين ويومين من شنّ إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة، أعلن فجر اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

وجاء الإعلان من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال عبر منصته "تروث سوشيال" إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل وافقتا على خطته لإنهاء الحرب.

ووثقت الكاميرات اللحظات الأولى التي سلم فيها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للرئيس ترامب آخر تحديث بشأن المفاوضات، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من الصحفيين.

وبعدها، سلم روبيو مذكرة جديدة لترامب الذي قال إن إسرائيل ستقوم بسحب قواتها إلى خط متفق عليه، في خطوة أولى نحو تحقيق سلام قوي ودائم، مشيرا إلى أن إطلاق سراح جميع المحتجزين بات قريبا جدا.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الاتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة.

وبعد تصويت الحكومة الإسرائيلية، سيطلب من الجيش الانسحاب خلال 24 ساعة إلى الخطوط المتفق عليها، وبمجرد اكتمال الانسحاب، تبدأ فترة مدتها 72 ساعة يتعين خلالها على حماس إطلاق سراح جميع الأسرى لديها دفعة واحدة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة عليه، مساء اليوم. ومع ذلك، استمر القصف الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء أعلنوا التوصّل إلى اتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي سيؤدي إلى وقف الحرب وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

أما حركة حماس فقالت: "نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى".

ترحيب وتشكيك

وتناولت حلقة (2025/10/9) من برنامج "شبكات" تعليقات الناشطين على مواقع التواصل، والتي تباينت بين الفرحة بالاتفاق والتشكيك في التزام الإسرائيليين به.

فقد كتب حساب يحمل اسم فلسطينية تقول:

الحمد لله صحيت على أحلى خبر اللي هو وقف إطلاق النار بغزة، شكله هالشهر جايب بشاير خير.

كما كتب مهند:

ذهب الظمأ والجوع والقتل، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، والله لكأن القلوب أفطرت من وجع طال، فالحمد لله على أوّل بشائر الخير.

أما مروان فقال:

الإقبال المبالغ فيه بالفرحة والتهاني على وقف إطلاق النار يزيدني يقينًا أننا نعيش في غفلة عميقة، لا يرجى لنا منها قيام قريب. أعجب حقا كيف بعد كل ما رأيناه من غدر هؤلاء الثعالب، ما زال فينا من يثق في العقود المبرمة!

وأخيرا قال باسم:

للأسف، وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ للمساء إلى أن توافق حكومة نتنياهو؛ حاليا قصف على المدنيين وإطلاق نار.

وأوضح ترامب أنه أجرى "مكالمة رائعة" مع نتنياهو الذي قال إنه "سعيد للغاية، وينبغي أن يكون كذلك". وتوقع زيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وربما يلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، وفقا لما نقله موقع أكسيوس.

وفي ما يتعلق بملامح هذا الاتفاق، قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، لقناة الجزيرة، إن الحركة لن تكون جزءا من حكم غزة، وإنها أبدت المرونة اللازمة في المفاوضات. وأضاف أن هناك مقاربات تناقش مع الوسطاء لوقف إطلاق النار، ولكن ليس على أساس تسليم السلاح.