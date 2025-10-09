مغردون يتساءلون عن مصير أبو الشباب ورفاقه بعد وقف إطلاق النار

بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، برز سؤال شائع على منصات التواصل الاجتماعي حول مصير ياسر أبو الشباب ومجموعته، والتي تتهمها المقاومة الفلسطينية بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وازدادت التساؤلات بعد أن لمع اسم ياسر أبو الشباب في المشهد الأمني، إثر بث كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في 30 مايو/أيار 2025، مشاهد توثق استهدافها قوة من "المستعربين" التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المقاطع المصورة تحركات عناصر هذه القوة قرب الحدود الشرقية واقتحامهم عدة منازل فلسطينية، قبل أن يفجر مقاتلو القسام أحد المنازل المفخخة أثناء وجود القوة بداخله، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

أكثر ما يثير فضولي الآن هو ما سيؤول إليه مصير ياسر أبو الشباب ومجموعته بعد وقف إطلاق النار في غزة. — Qassem S Qassem (@QassemsQassem) October 9, 2025

وقد تساءل عدد من المغردين: "أكثر ما يثير الفضول الآن هو مصير ياسر أبو الشباب ومجموعته بعد وقف إطلاق النار في غزة؟".

صحيفة إسرائيل هيوم تقول إن الجيش الإسرائيلي رفض مقترحًا من الاستخبارات الداخلية لإجلاء عناصر قوات أبو شباب من غزة لمعسكرات داخل إسرائيل وذلك لحمايتهم بعد إعلان وقف الحرب. — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) October 9, 2025

وفي هذا السياق، نقل مغردون عن صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، التي أوردت أن الجيش الإسرائيلي رفض مقترحا من الاستخبارات الداخلية بإجلاء عناصر قوات أبو الشباب من غزة إلى معسكرات داخل إسرائيل، بهدف حمايتهم عقب إعلان وقف الحرب.

مصيرهم مصير كل خائن لا ثمن لهم عند من كانوا يخدمون ولهذا رفضوا ابقائهم في معسكر مغلق داخل الغلاف خشية أن ينقلبوا عليهم خاصة بعد موجة العائدين نحو العفو المقدم من الفصيل الشريف فخر الأمة الإسلامية#غزة_العزة #غزة_تنتصر — أبا الحور Aba Hoor ⚔️🇵🇸🇪🇬 (@Mohamad_Qenawy) October 9, 2025

وقال ناشطون: "هذا أبلغ درس، الاحتلال يرفض إجلاء العملاء المتعاونين معه من جماعة أبو الشباب. يا ليت كل العملاء في الدول العربية يستفيدون من هذا الدرس".

إعلان

ولفت مدونون الانتباه إلى تكرار التاريخ، إذ كثيرا ما سمعنا عن أشخاص خانوا أهلهم ووطنهم وباعهم المحتل بلا ثمن.