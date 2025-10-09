مطالب عربية بالالتزام بتنفيذ اتفاق غزة واستثماره للتوصل لسلام دائم

توالت ردود الفعل العربية المرحبة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبة بالتزام الأطراف في تنفيذه والبناء عليه للتوصل لسلام دائم بالمنطقة.

وفجر اليوم الخميس أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وجاء الاتفاق بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بوساطة من قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان الخميس، أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لحظة تاريخية"، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يطوي صفحة الحرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار.

وقال ملك الأردن عبد الله الثاني إنه "آن الأوان أن ينعم أهلنا بالأمان وأن تصل المساعدات بلا قيود". وشددت الخارجية الأردنية، في بيان، على "ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق كاملة، وإنهاء الحرب، ومعالجة ما سبّبه العدوان من تبعات كارثية".

ورحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالاتفاق معربا عن أمله في أن "يشكل خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري محمد الخليفي، في منشور عبر منصة إكس، إن المرحلة الجديدة من الاتفاق "تمثل بارقة أمل نحو تهدئة مستدامة، وفرصة لإعادة الاعتبار للأبعاد الإنسانية في غزة، في انعكاس واضح لنجاعة الوساطة المشتركة التي اختارت طريق العقل والحكمة بدلا من العنف والتصعيد".

ورحبت الخارجية السعودية، في بيان، بالاتفاق "الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل"، وعبّرت عن "أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار".

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن اتفاق شرم الشيخ خطوة أولى نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وعبّرت عن أملها في أن يمهد "لحل سلمي دائم ونهائي للقضية الفلسطينية، يكفل للشعب الفلسطيني كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقبلية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبها، أكّدت الخارجية الإماراتية على "أهمية البناء على هذا التقدم من خلال التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، وضبط النفس، والعمل بجدية على استئناف عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل الدولتين، بما يُحقق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة كافة".

ودعت الخارجية المغربية، في بيان، إلى التنفيذ الكامل للاتفاق، "بما يسمح بحفظ الأرواح، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وكاف، وبدء عملية إعادة الإعمار، وفتح آفاق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية".

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "دعمها الكامل لجميع الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة، تمهيدا لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبها، أكدت سلطنة عُمان، في بيان، للخارجية على "ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتمهيد الطريق نحو حل سياسي عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت الخارجية البحرينية "الأطراف المعنية إلى تحمل المسؤولية والالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاق، وأن تتضافر الجهود الإقليمية والدولية بالإسهام في تحقيق وقف شامل ودائم للحرب، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأهالي القطاع".

بدورها، أعربت سوريا، في بيان للخارجية، عن أملها في أن يسهم الاتفاق في إنهاء معاناة المدنيين وفتح المجال أمام الجهود الإنسانية والإغاثية العاجلة، وبما يمهّد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي.

وأكد العراق، في بيان للخارجية، دعم جميع المساعي الرامية إلى وقف الحرب، وتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف التي تعزز الاستقرار، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى تحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عن ترحيبه بالاتفاق، مؤكدا أنه "يعد خطوة مهمة نحو إيقاف نزيف الدم ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".