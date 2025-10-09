ماكرون: مؤتمر باريس بشأن غزة يعمل بالتوازي مع خطة ترامب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ترسيخ السلام في قطاع غزة، وإن المؤتمر الحالي المنعقد في باريس لمناقشة هذا الأمر يهدف إلى العمل بالتوازي مع مبادرة الرئيس دونالد ترامب.

وتستضيف باريس اجتماعا لوزراء خارجية دول غربية وعربية اليوم لمناقشة تشكيل قوة دولية لحفظ السلام والمساعدة في إعادة إعمار غزة بمجرد توقف القتال.

كما أكد ماكرون أن "تسارع" الاستيطان في الضفة الغربية "يشكل تهديدا وجوديا لدولة فلسطينية".

وأضاف أنه "ليس أمرا غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي فحسب، بل إنه يؤجج التوترات والعنف وعدم الاستقرار، كما أنه يتناقض مع الخطة الأميركية وطموحنا المشترك في منطقة تنعم بالسلام".

واعتبر "أنه يهدد الاتفاقات الإبراهيمية الموقعة في السابق، ولا صلة له بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأكد ماكرون على "أن وحدة غزة والضفة الغربية بواسطة السلطة الفلسطينية يجب ألا تبقى منظورا غامضا، بل يتعين تحديد مرحلة انتقالية مع مهلة واضحة لتحقيق هذا الهدف".

كما شدد على ضرورة "نزع سلاح" حماس و"الضغط" عليها بشكل جماعي لتحقيق هذه الغاية.

وأشار إلى "ضرورة أن يتولى الفلسطينيون بأنفسهم إدارة غزة مستقبلا"، معتبرا أن هذه الإدارة "يجب أن تشكل الأساس للأفق السياسي الذي أكد عليه الرئيس ترامب: حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".

وفجر اليوم الخميس، بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بمدينة شرم الشيخ المصرية، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودخول مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.