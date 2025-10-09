أخبار|لبنان

لبنان يوقف 32 شخصا مشتبها بالتخابر مع إسرائيل

epa12072819 A Lebanese army soldier stands guard outside a polling station during the Municipal elections in Deir El Qamar, in the Chouf District of the Mount Lebanon Governorate, southeast of Beirut, Lebanon, 04 May 2025. The first phase of the Lebanese municipal elections is being held on 04 May after they were postponed in 2023 due to the financial and economic crisis the country is going through, and the lack of enough funding to hold the elections on time. EPA-EFE/WAEL HAMZEH
الأحكام الصادرة تراوحت بين 6 أشهر و8 سنوات (الأوروبية)
Published On 9/10/2025
آخر تحديث: 17:38 (توقيت مكة)

أوقفت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتزويدهم إسرائيل بمعلومات دقيقة عن مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصر خلال الحرب الأخيرة على لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته: "تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل، 6 منهم قبل سريان وقف إطلاق النار" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح المصدر أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكامها في 9 ملفات، في حين لا يزال 23 ملفا قيد النظر. وتراوحت الأحكام بين 6 أشهر و8 سنوات.

وقال مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات، إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة 7 و8 سنوات، أدينا "بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات وأقدم على قصف أماكن تواجد فيها مسؤولو الحزب وقادته".

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، "بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية"، معقل حزب الله قرب بيروت.

وخاض حزب الله وإسرائيل مواجهة استمرت لأكثر من عام، مُني الحزب خلالها بخسائر غير مسبوقة، بعدما وجهت إسرائيل ضربات دقيقة طالت أبرز قادته ومسؤوليه الميدانيين وترسانته العسكرية.

وتطورت المواجهة إلى حرب مدمرة بعد إقدام إسرائيل على تفجير آلاف أجهزة اتصال (بيجر) كانت في حوزة عناصر الحزب، وهذا سلط الضوء على حجم الاختراق الإسرائيلي لأمن الحزب.

وعلى مر السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وتم تجنيد العشرات عبر الإنترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن.

المصدر: الفرنسية

