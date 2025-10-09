كوشنر وويتكوف يصلان إلى إسرائيل لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مساء اليوم الخميس، إلى إسرائيل في زيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الوفد الأميركي هبط في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب، ضمن جهود أميركية لتأمين تنفيذ بنود الاتفاق الذي أُعلن التوصل إليه فجر اليوم الخميس، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرت 4 أيام في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ويتضمن الاتفاق، الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة ترامب، وقفا فوريا لإطلاق النار، يتبعه انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" المحدد ضمن الخرائط الملحقة بالخطة الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بادروسيان، في مؤتمر صحفي إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيجتمع في القدس للمصادقة على الاتفاق، على أن يُعقد اجتماع للحكومة بكامل أعضائها لاحقا لإقراره بشكل نهائي.

وأضافت أن وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ خلال 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء، حيث سيعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره إلى "الخط الأصفر"، وهو ما يعني سيطرته على نحو 53% من مساحة قطاع غزة.

وأوضحت بادروسيان أن المرحلة الأولى من الاتفاق تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس خلال 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، بمن فيهم الأحياء والقتلى. وقالت: "نستعد لاستقبالهم الاثنين المقبل".

وتقدّر إسرائيل عدد الأسرى لديها في غزة بـ48، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين تشير منظمات حقوقية فلسطينية إلى أن أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، يعانون من ظروف قاسية تشمل التعذيب والإهمال الطبي، وقد توفي العديد منهم نتيجة هذه الانتهاكات.