قطر: اتفاق غزة يؤدي إلى وفق الحرب وإطلاق الأسرى ودخول المساعدات

أكدت قطر، التي تشارك في وساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف حرب الإبادة المستمرة منذ عامين في قطاع غزة، أنّ الطرفين اتّفقا على كلّ بنود المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس، فجر اليوم الخميس، إن الوسطاء أعلنوا التوصّل إلى اتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن حركة حماس وإسرائيل وافقتا على خطته للسلام، حيث قال ترامب إن اتفاق غزة صار الآن وشيكا، وإنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم السبت أو الأحد المقبلين.

حماس تشيد بمشاركة قطر

وكانت حركة حماس أكدت أن انضمام تركيا وقطر إلى مصر في مفاوضات شرم الشيخ يمنح المباحثات دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية لوقف الحرب وتبادل الأسرى، ويضيّق هامش المناورة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

جاء ذلك بتدوينة نشرها عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق على تليغرام، عقب انضمام الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد، لجولة المفاوضات الجارية بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأضاف الرشق أن هذه المشاركة تمنح المفاوضات دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية لوقف الحرب، وتبادل الأسرى، وتضييق هامش المناورة أمام نتنياهو لمواصلة العدوان وإفشال المفاوضات.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​