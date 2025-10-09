غوتيريش يرحب باتفاق غزة ويدعو لاتخاذه سبيلا لحل الدولتين

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم الخميس- بالاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شرم الشيخ ويمهد الطريق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة، وقال إنه يمثل سبيلا نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني.

وشدد من مقر الأمم المتحدة بنيويورك على ضرورة أن "يتوقف القتال نهائيا"، مؤكدا أن الأمم المتحدة مستعدة لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية وللمشاركة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر.

وقال غوتيريش "أحث الجميع على اغتنام هذه الفرصة السانحة لإرساء مسار سياسي جاد للمضي قدما.. نحو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنجاز حل الدولتين".

وحث غوتيريش على إتاحة وصول العاملين في المجال الإنساني في غزة على نحو كامل ومستدام.

وأضاف "لدينا الخبرة وشبكات التوزيع والعلاقات المجتمعية اللازمة للتحرك. الإمدادات متوفرة وفرقنا على أهبة الاستعداد".

وأشاد بالولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا لدورها في هذا "الإنجاز الذي تشتد الحاجة إليه"، داعيا إلى ضمان وقف إطلاق نار دائم.

وفجر الخميس، أعلنت قطر الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مساء الخميس للتصديق على الاتفاق، قبل اجتماع الحكومة للتصديق النهائي.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.