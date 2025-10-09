أخبار

عاجل | مراسلة الجزيرة: سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب غرب مدينة غزة

Published On 9/10/2025
|
آخر تحديث: 21:49 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

