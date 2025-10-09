شهداء وعشرات المفقودين في مجزرة إسرائيلية بغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة وارتكبت مجزرة قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ودمرت قوات الاحتلال منزلا على رؤوس ساكنيه بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وأكد الدفاع المدني استشهاد 4 من ساكني المبنى وفقدان 40 آخرين في الهجوم.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري زعمه أن الهجوم "أقره رئيس الأركان واستهدف مبنى رصد فيه نشاط ضد قوات الجيش".

وفي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين، بينهم امرأتان، وأصيب وفقد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا قرب مفترق الطيران وسط المدينة.

فيما نفذ الطيران الحربي عدة غارات على حي الزيتون وشارع النفق بالمدينة ذاتها.

وغرب المدينة، أطلقت طائرات مسيّرة النار على نازحين داخل مدرسة اليرموك، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وأكد مراسل الجزيرة استهداف حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة بقصف مدفعي.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، أصيب 4 فلسطينيين إثر قصف استهدف عدة مناطق، في حين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المناطق المستهدفة.

كما رُصد إطلاق نار كثيف ومتواصل من آليات عسكرية إسرائيلية بمناطق متفرقة من مدينة غزة، بالتزامن مع أصوات تحركات على محاور ميدانية.

ووسط القطاع، أُصيب عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق نار إسرائيلي استهدفهم قرب مدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات، وذلك أثناء محاولتهم العودة من الجنوب إلى الشمال عبر شارع الرشيد.

فيما استهدفت المدفعية محيط مدينة الأسرى بالقذائف والقنابل الدخانية.

جنوبا، استشهد فلسطيني في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في حارة البيوك وسط مدينة خان يونس.

وفي خان يونس أيضا، استشهدت امرأة فلسطينية وأُصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في مدينة حمد السكنية.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف مجموعة مدنيين قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه فجر اليوم الخميس بين حركة حماس وإسرائيل، ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق اليوم عقب موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.