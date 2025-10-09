حماس تنفي عقد أي لقاءات مباشرة مع وفد إسرائيل بشرم الشيخ

نفى مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "وبشكل قاطع" عقد أي لقاءات مباشرة مع الوفد الإسرائيلي خلال مفاوضات شرم الشيخ، مؤكدا أن اللقاءات جرت عبر الوسطاء فقط من دون حضور أو تواصل مباشر مع وفد إسرائيل.

وفي تصريحات للجزيرة، قال القيادي إن "ردنا النهائي للوسطاء يشمل الموعد المحدد لبدء سريان اتفاق إنهاء الحرب"، مضيفا أن الحركة سلمت صباح اليوم ردها النهائي للوسطاء بشأن التوقيتات الزمنية لتطبيق الاتفاق.

وأوضح أن الوسطاء يواصلون جهودا مكثفة لإنجاز ملف قوائم الأسرى خلال الساعات المقبلة، مضيفا أن المفاوضات بشأن قوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى الآن. وقال "نجري حوارا وطنيا مع الفصائل لتوحيد الموقف من رد الاحتلال على كشوف أسرى المقاومة".

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الخميس -نقلا عن مصادر بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة فقط بعد مصادقة الحكومة عليه.

وكانت القناة ذكرت أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، لتعود وتنفي ذلك، وسط تأكيد مراسل الجزيرة استمرار غارات الاحتلال على مدينة غزة حتى اللحظة.