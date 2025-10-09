هيئة البث: تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصديق على الاتفاق إلى 8 مساء

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن جلسة الحكومة الإسرائيلية للتصديق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأربعاء في شرم الشيخ بمصر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تأجل إلى الثامنة مساء.

وجاء ذلك بعد أن قال مسؤول إسرائيلي لشبكة سي إن إن، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت اجتماعا للتصويت على المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماع المجلس المصغر للتصديق على الاتفاق لم ينعقد رغم مرور ساعة على الموعد المحدد.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بادروسيان، في مؤتمر صحفي، إن المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) سيعقد اجتماعا مساء اليوم، يعقبه اجتماع للحكومة بأكملها.

وأشارت إلى أنه في غضون 24 ساعة من انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، سيبدأ وقف إطلاق النار في غزة.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وجاء الاتفاق فجر اليوم الخميس، بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبمشاركة وفود من قطر وتركيا ومصر وبرعاية أميركية.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم في السجون، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.