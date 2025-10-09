الحية: تعاملنا بمسؤولية مع خطة ترامب وتسلمنا ضمانات من واشنطن والوسطاء

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة تعاملت بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أفضت إلى إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في مفاوضات شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الحركة قدمت "ردا يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويحقن دماءه".

وذكر الحية -في كلمة بثتها قناة الجزيرة- أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى، وأنه سيتم بموجبه إطلاق سراح 250 من الأسرى ممن حكم عليهم بالمؤبد و1700 من أسرى قطاع غزة.

وقال إن الطرف الفلسطيني المفاوض تسلم ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية، وإن جميع هذه الأطراف أكدت أن الحرب انتهت "بشكل تام".

وشدد على أن حماس ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية استكمالا لباقي الخطوات المدرجة ضمن خطة ترامب.

كما أعرب الحية -خلال كلمته- عن "التقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، ولكل من شاركنا الدم والمعركة من أمتنا في اليمن ولبنان والعراق وإيران.. وكل من تضامن معنا من الأحرار في أنحاء العالم.. خاصة في قوافل الإسناد والحرية برا وبحرا".

وفجر اليوم الخميس، أعلنت قطر الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مساء اليوم الخميس للتصديق على الاتفاق، قبل اجتماع الحكومة للتصديق النهائي.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه في مرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.