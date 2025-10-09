عاجلعاجل,
عاجل | ترامب: أنهينا الحرب في غزة
Published On 9/10/2025|
آخر تحديث: 19:14 (توقيت مكة)
ترامب: أنهينا الحرب في غزة
ترامب: سيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء
ترامب: أعتقد أن السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما
ترامب: كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام
ترامب: حماس فقدت من جانبها نحو 70 ألف شخص وهذه الحرب ينبغي أن تتوقف
ترامب: دول عدة ستقدم أموالا كثيرة لغزة
ترامب: سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط وسيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر
ترامب: ممتن لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم لنا في التوصل إلى هذه النتيجة الرائعة
ترامب: الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
ترامب: إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة