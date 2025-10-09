عاجل | ترامب: أنهينا الحرب في غزة

ترامب: أنهينا الحرب في غزة

ترامب: سيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء

ترامب: أعتقد أن السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما

ترامب: كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام

ترامب: حماس فقدت من جانبها نحو 70 ألف شخص وهذه الحرب ينبغي أن تتوقف

ترامب: دول عدة ستقدم أموالا كثيرة لغزة

ترامب: سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط وسيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر

ترامب: ممتن لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم لنا في التوصل إلى هذه النتيجة الرائعة

ترامب: الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

ترامب: إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها

