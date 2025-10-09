عاجل | المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: الاتفاق بالنسبة لنا هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا
Published On 9/10/2025|
آخر تحديث: 14:39 (توقيت مكة)
قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم في مقابلة مع الجزيرة:
- الاحتلال يحاول أن يتلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها.
- على الاحتلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه وندعو الوسطاء للضغط عليه.
- ما فهمناه من الوسطاء أن الاتفاق هو بداية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.
- الاحتلال ما زال يراوغ في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين.
- المهم هو تهيئة الظروف الميدانية لإتمام عملية تسليم الأسرى وفقا للاتفاق.
- الاتفاق بالنسبة لنا هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا.
- على الدول الضامنة والوسطاء حمل الاحتلال على الالتزام بالجداول التي اتفق عليها.
- سيتم تسليم الأسرى جميعا الأحياء والأموات في المرحلة الأولى من الاتفاق.
- إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة.
- وضعنا الوسطاء في صورة الصعوبات المتعلقة بتسليم جثث الأسرى.
- جاهزون لتطبيق المرحلة الأولى ونبذل كل الجهد لإنجاح الاتفاق لوضع حد للحرب.
- حماس لن تكون جزءا من حكم غزة وأبدينا كل المرونة اللازمة في هذا الإطار.
- حماس مستعدة في إطار مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والسياسية تجاه شعبنا.
- هناك مقاربات نناقشها مع الوسطاء لوقف إطلاق النار لكن ليس على أساس تسليم السلاح.
- سلاح المقاومة شرعي للدفاع عن شعبنا ولضمان استقلال القرار الفلسطيني.
- نحن مع إجراء حوار وطني فلسطيني بمشاركة الجميع لإدارة المقاومة الفلسطينية.
- لا مانع لدى حماس من إيجاد صيغة وطنية لإدارة النضال الوطني الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة