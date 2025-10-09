عاجل | المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: الاتفاق بالنسبة لنا هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم في مقابلة مع الجزيرة:

الاحتلال يحاول أن يتلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها.

على الاحتلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه وندعو الوسطاء للضغط عليه.

ما فهمناه من الوسطاء أن الاتفاق هو بداية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.

الاحتلال ما زال يراوغ في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين.

المهم هو تهيئة الظروف الميدانية لإتمام عملية تسليم الأسرى وفقا للاتفاق.

الاتفاق بالنسبة لنا هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا.

على الدول الضامنة والوسطاء حمل الاحتلال على الالتزام بالجداول التي اتفق عليها.

سيتم تسليم الأسرى جميعا الأحياء والأموات في المرحلة الأولى من الاتفاق.

إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة.

وضعنا الوسطاء في صورة الصعوبات المتعلقة بتسليم جثث الأسرى.

جاهزون لتطبيق المرحلة الأولى ونبذل كل الجهد لإنجاح الاتفاق لوضع حد للحرب.

حماس لن تكون جزءا من حكم غزة وأبدينا كل المرونة اللازمة في هذا الإطار.

حماس مستعدة في إطار مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والسياسية تجاه شعبنا.

هناك مقاربات نناقشها مع الوسطاء لوقف إطلاق النار لكن ليس على أساس تسليم السلاح.

سلاح المقاومة شرعي للدفاع عن شعبنا ولضمان استقلال القرار الفلسطيني.

نحن مع إجراء حوار وطني فلسطيني بمشاركة الجميع لإدارة المقاومة الفلسطينية.

لا مانع لدى حماس من إيجاد صيغة وطنية لإدارة النضال الوطني الفلسطيني.