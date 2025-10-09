أخبار|فلسطين

عاجل | المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: الاتفاق بالنسبة لنا هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا

Published On 9/10/2025
|
آخر تحديث: 14:39 (توقيت مكة)

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم في مقابلة مع الجزيرة:

  • الاحتلال يحاول أن يتلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها.
  • على الاحتلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه وندعو الوسطاء للضغط عليه.
  • ما فهمناه من الوسطاء أن الاتفاق هو بداية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.
  • الاحتلال ما زال يراوغ في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين.
  • المهم هو تهيئة الظروف الميدانية لإتمام عملية تسليم الأسرى وفقا للاتفاق.
  • الاتفاق بالنسبة لنا هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا.
  • على الدول الضامنة والوسطاء حمل الاحتلال على الالتزام بالجداول التي اتفق عليها.
  • سيتم تسليم الأسرى جميعا الأحياء والأموات في المرحلة الأولى من الاتفاق.
  • إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة.
  • وضعنا الوسطاء في صورة الصعوبات المتعلقة بتسليم جثث الأسرى.
  • جاهزون لتطبيق المرحلة الأولى ونبذل كل الجهد لإنجاح الاتفاق لوضع حد للحرب.
  • حماس لن تكون جزءا من حكم غزة وأبدينا كل المرونة اللازمة في هذا الإطار.
  • حماس مستعدة في إطار مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والسياسية تجاه شعبنا.
  • هناك مقاربات نناقشها مع الوسطاء لوقف إطلاق النار لكن ليس على أساس تسليم السلاح.
  • سلاح المقاومة شرعي للدفاع عن شعبنا ولضمان استقلال القرار الفلسطيني.
  • نحن مع إجراء حوار وطني فلسطيني بمشاركة الجميع لإدارة المقاومة الفلسطينية.
  • لا مانع لدى حماس من إيجاد صيغة وطنية لإدارة النضال الوطني الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة

