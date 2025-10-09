المتحدث باسم حماس: ندعم حوارا وطنيا ولن نكون جزءا من حكم غزة

أعلن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم في مقابلة مع الجزيرة اليوم الخميس، أن الحركة لا تمانع إيجاد صيغة وطنية لإدارة النضال الوطني الفلسطيني، وذلك بأعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة ويسفر عن تبادل الأسرى.

وأضاف أن الحركة تدعم إجراء حوار وطني فلسطيني بمشاركة الجميع لإدارة المقاومة الفلسطينية، لكنه أكد أن سلاح المقاومة شرعي للدفاع عن الشعب الفلسطيني ولضمان استقلال القرار الفلسطيني.

وبخصوص النقطة التي تتعلق بنزع سلاح الحركة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال قاسم إن هناك مقاربات تناقشها الحركة مع الوسطاء لوقف إطلاق النار لكن ليس على أساس تسليم السلاح.

كما أكد أن حماس لن تكون جزءا من حكم غزة، مشيرا إلى إبداء كل المرونة اللازمة في هذا الإطار.

وتابع "حماس مستعدة في إطار مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والسياسية تجاه شعبنا" لإنجاح الاتفاق.

تطبيق المرحلة الأولى

وحول تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق المتوقعة في الأيام القادمة، أعلن المتحدث باسم حماس الجاهزية لتطبيق المرحلة الأولى وبذل كل الجهد لإنجاح الاتفاق لوضع حد للحرب.

وأضاف أنه إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى الأحياء دفعة واحدة، مشيرا إلى أن الحركة وضعت الوسطاء في صورة الصعوبات المتعلقة بتسليم جثث الأسرى.

وطالب المتحدث باسم الحركة الدول الضامنة والوسطاء بدفع الاحتلال للالتزام بالجداول التي اتفق عليها.

وقال إن الاحتلال ما زال يراوغ في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين، ويحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها.

نهاية الحرب

وشدد المتحدث باسم حماس على أن ما فهمته الحركة من الوسطاء أن الاتفاق هو بداية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وتابع أن "الاتفاق بالنسبة لنا هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا".

إعلان

ومن المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار وفق الاتفاق حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق في اجتماع مخطط الساعة الخامسة مساء اليوم، على أن يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة يوم الأحد أو الاثنين كحد أقصى.

فجر اليوم الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل أسرى.

في حين قالت حماس إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.