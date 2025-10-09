إعلام إسرائيلي: الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بغزة بعد المصادقة عليه

أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الخميس نقلا عن مصادر بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة فقط بعد مصادقة الحكومة عليه.

وكانت القناة ذكرت أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، لتعود وتنفي ذلك، وسط تأكيد مراسل الجزيرة استمرار غارات الاحتلال في مدينة غزة حتى اللحظة.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل لن تبادر لأي عمليات هجومية الآن لكنها لن تنسحب قبل تصديق الحكومة على الاتفاق.

ومن المخطط أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في الساعة الـ5 بالتوقيت المحلي في اجتماع حكومي.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

بدورها، توقعت هيئة البث الإسرائيلية تصديق الحكومة على اتفاق غزة، واستبعدت أن ينسحب منها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، رغم معارضتهما الاتفاق.

أتى ذلك بعد تأكيد القناة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر يصلان مساء اليوم إلى إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه من المرجح أن يزور إسرائيل في الأيام المقبلة ويلقي خطابا في الكنيست بأعقاب الاتفاق على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفجر اليوم الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل أسرى.

في حين قالت حماس إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.