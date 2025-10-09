الأمن السوري: الفصائل المتمردة بالسويداء تخرق الهدنة ونرد على النيران

أعلن مصدر أمني سوري خرق "الفصائل المتمردة" في محافظة السويداء جنوب البلاد الهدنة على محور ولغا واستهدفت نقاطا أمنية بحسب ما نقلت عنه قناة الإخبارية السورية الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي في السويداء ردت على مصادر النيران واستهدفت مواقع المتمردين.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أعلن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إطلاق مسار لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار في الجنوب السوري، وذلك عقب اجتماع مشترك في دمشق بنظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، وهو ثالث اجتماع بين الأطراف الثلاثة منذ يوليو/تموز الماضي.

وكشف الشيباني حينها عن خارطة طريق من 7 خطوات عملية للحل في السويداء تم التوقيع عليها بدعم من الأردن والولايات المتحدة.

وتشهد السويداء منذ يوليو/تموز الماضي وقفا هشا لإطلاق النار بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية خلّفت مئات القتلى، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رغم إعلان الحكومة السورية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في المنطقة، انهارت 3 منها.

وتذرعت إسرائيل بـ"حماية الدروز" لتصعيد عدوانها على سوريا، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، مطالبة بإلزام إسرائيل بالامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد 54 عاما من حكمه وحكم والده الراحل حافظ الأسد.

ومنذ سقوط نظام الأسد أعلنت الداخلية السورية ضبط مستودعات ومصانع مخدرات في مناطق عدة بالبلاد، اتُّهم النظام المخلوع بالوقوف وراءها.