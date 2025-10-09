سكان غزة يحتفلون في الشوارع باتفاق وقف الحرب

خرج خرج سكان من غزة إلى الشوارع فجر اليوم الخميس للاحتفال بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على القطاع بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وأظهرت مقاطع مصور تجمع أعداد من الفلسطينيين في شوارع مدينة غزة وكذلك في وسط وجنوب القطاع.

📹 فرحة عارمة لدى أهالي غزة في ساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار#اتفاق_غزة pic.twitter.com/ExrmSA4a9z — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 8, 2025

وتجمع العشرات في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة معبّرين عن سعادتهم بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما شهدت مدينة خان يونس جنوبي القطاع احتفالات في الشوارع، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة.

احتفالات في خان يونس جنوبي قطاع غزة تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي ترمب والوسطاء عن اتفاق لإنهاء الحرب على القطاع.#الأخبار pic.twitter.com/36cKdXdL0W — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 9, 2025

وتعرض قطاع غزة على مدى عامين لحرب إبادة أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألفا وإصابة 169 ألف آخرين.

وإلى جانب القصف والتدمير لكل مقومات الحياة، شنت إسرائيل حرب تجويع على مليوني فلسطيني في القطاع مما أسفر عن استشهاد المئات.