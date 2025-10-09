أخبار|فلسطين

سكان غزة يحتفلون في الشوارع باتفاق وقف الحرب

Palestinians celebrate on a street following the news that Israel and Hamas have agreed to the first phase of U.S. President Donald Trump's plan for Gaza, in Khan Younis
فلسطينيون يحتفلون في خان يونس باتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
Published On 9/10/2025
آخر تحديث: 05:16 (توقيت مكة)

خرج خرج سكان من غزة إلى الشوارع فجر اليوم الخميس للاحتفال بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على القطاع بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وأظهرت مقاطع مصور تجمع أعداد من الفلسطينيين في شوارع مدينة غزة وكذلك في وسط وجنوب القطاع.

وتجمع العشرات في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة معبّرين عن سعادتهم بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما شهدت مدينة خان يونس جنوبي القطاع احتفالات في الشوارع، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة.

وتعرض قطاع غزة على مدى عامين لحرب إبادة أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألفا وإصابة 169 ألف آخرين.

وإلى جانب القصف والتدمير لكل مقومات الحياة، شنت إسرائيل حرب تجويع على مليوني فلسطيني في القطاع مما أسفر عن استشهاد المئات.

المصدر: الجزيرة

