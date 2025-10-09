أخبار|فلسطين

سكان غزة يحتفلون في الشوارع باتفاق وقف الحرب

احتفالات في غزة باتفاق وقف إطلاق النار
فلسطينيون يحتفلون في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح باتفاق وقف إطلاق النار (مواقع التواصل)
Published On 9/10/2025
|
آخر تحديث: 04:18 (توقيت مكة)

حفظ

خرج خرج سكان من غزة إلى الشوارع فجر اليوم الخميس للاحتفال بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على القطاع بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وأظهرت مقاطع مصور تجمع أعداد من الفلسطينيين في شوارع مدينة غزة وكذلك في وسط وجنوب القطاع.

وتجمع العشرات في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة معبّرين عن سعادتهم بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما شهدت مدينة خان يونس جنوبي القطاع احتفالات في الشوارع، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة.

وتعرض قطاع غزة على مدى عامين لحرب إبادة أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألفا وإصابة 169 ألف آخرين.

وإلى جانب القصف والتدمير لكل مقومات الحياة، شنت إسرائيل حرب تجويع على مليوني فلسطيني في القطاع مما أسفر عن استشهاد المئات.

المصدر: الجزيرة

إعلان