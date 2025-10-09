ساعر: لا نية لدينا لتجديد الحرب على غزة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، أن تل أبيب لا تعتزم استئناف الحرب على قطاع غزة، مشددا على التزام إسرائيل الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كإطار لإنهاء الحرب الدائرة والتوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قال ساعر: "إسرائيل لا تملك أي نية لتجديد الحرب على غزة، نحن ملتزمون بخطة ترامب، ونأمل أن يتم تنفيذ جميع مراحلها وبنودها".

وأضاف أن وقف إطلاق النار سيتم الإعلان عنه فور موافقة الحكومة الإسرائيلية على القرار، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الأسرى الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا.

المرحلة الأولى من الاتفاق

وأوضح وزير الخارجية أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن التزاما من حركة حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى خلال 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق.

وقال ساعر: "إطلاق سراح الرهائن التزام واضح من حماس، ونتوقع أن تفي به بالكامل"، مضيفا أن تنفيذ وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل سيتم فور إقرار الحكومة للخطوة الأولى.

وحول السماح لحماس بمزيد من الوقت للعثور على الأسرى القتلى، قال ساعر إن "الاتفاق واضح، ونتوقع احترامه من جميع الأطراف دون مماطلة".

الانسحاب وإعادة الإعمار

وعن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، أوضح ساعر أن الانسحاب الأولي من القطاع سيبدأ فورا بعد قرار الحكومة، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، لكنه ربط استكمال باقي المراحل بتنفيذ الشروط المطلوبة من حماس.

وقال: "ليس على إسرائيل وحدها أن تقوم بكل شيء. هناك التزامات متبادلة. يجب تفكيك قطاع غزة وإعادة تنظيمه ضمن خطة ترامب بالكامل".

كذلك، أشار ساعر إلى أن إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة السلام في المنطقة، خصوصا في ظل الاتفاق بين إسرائيل وحماس الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار. واعتبر أن تطبيق خطة ترامب من شأنه فتح آفاق جديدة نحو الاستقرار الإقليمي والتعاون بين دول المنطقة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 170 ألفا آخرين.