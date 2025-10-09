رواندا وإندونيسيا توقّعان اتفاقية تعاون أمني ومكافحة الجريمة

وقّعت الشرطة الرواندية ونظيرتها الإندونيسية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة وبناء القدرات.

وجرى التوقيع في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول بمقر الشرطة الوطنية الإندونيسية في العاصمة جاكرتا، حيث مثّل الجانب الرواندي المفتش العام للشرطة فيليكس ناموهوراني، في حين وقّع عن الجانب الإندونيسي القائد العام للشرطة الجنرال ليستيو سيغيت برابوو.

وقالت الشرطة الرواندية في بيان إن الاتفاقية تمثل "خطوة مفصلية في مسار التعاون الشرطي والعلاقات الثنائية بين المؤسستين الأمنيتين".

وحضر مراسم التوقيع سفير رواندا لدى إندونيسيا، الشيخ عبد الكريم حريريمانا.

وخلال زيارته لجاكرتا، قام المفتش العام ناموهوراني بجولة في كلية الشرطة الإندونيسية، حيث التقى أكثر من 300 ضابط متدرّب يواصلون برامج مهنية متخصصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من افتتاح رواندا سفارتها في إندونيسيا، في مؤشر على تنامي العلاقات بين البلدين في المجالات الدبلوماسية والأمنية.