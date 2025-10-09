حماس تعلن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة.

وفي بيان رسمي، وصفت الحركة المفاوضات بأنها جرت "بمسؤولية وجدية"، وأكدت أن وفدها وفصائل المقاومة الفلسطينية شاركوا في المباحثات في المبادرة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف إنهاء "حرب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني.

وأعربت حماس عن تقديرها العالي "لجهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا"، كما ثمّنت "المساعي التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة".

ودعت الحركة في بيانها الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها، كما ناشدت الأطراف العربية والإسلامية والدولية دعم هذا المسار.

ووجّه البيان تحية للشعب الفلسطيني في غزة، والقدس، والضفة الغربية، وفي داخل الوطن وخارجه، مشيدا "ببطولاته وصموده في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية وتشبثه بحقوقه الوطنية"، مؤكدا أن "هذه التضحيات أفشلت مخططات الاحتلال الرامية إلى الإخضاع والتهجير".

وأكدت الحركة أن "تضحيات شعبنا لن تذهب هباءً، وسنظل أوفياء للعهد ولن نتخلى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير".

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام، مشيراً إلى أن "هذا الاتفاق يعني الإفراج عن جميع الرهائن قريباً جداً، كما ستسحب إسرائيل قواتها إلى خطوط متفق عليها كبداية نحو سلام قوي ودائم".

ونشر ترامب عبر منصة تروث سوشيال، أن جميع الأطراف سيتم التعامل معهم "بعدل"، واعتبر هذا الإعلان "يوماً عظيماً للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، والولايات المتحدة"، مقدماً الشكر للوسطاء من قطر ومصر وتركيا.