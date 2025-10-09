ترامب يستعد لزيارة إسرائيل احتفاء باتفاق غزة

رجحت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تل أبيب مساء السبت، وإلقائه خطابا أمام الكنيست (البرلمان) بمناسبة بدء تنفيذ خطته بشأن قطاع غزة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن ترامب سيقوم بزيارة سريعة جدا للاحتفال باتفاق إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت "يبدو أن الخطة هي وصول ترامب ليلة السبت إلى الأحد، وسيتم استقباله بمطار بن غوريون، وسيزور الكنيست، ثم يغادر من هناك، دون أي اجتماعات أخرى في إسرائيل".

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك احتمالا بأن يبقى الرئيس الأميركي في إسرائيل حتى الاثنين المقبل، إذا تأجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين إلى الاثنين.

ولم تصدر حتى الآن إفادة رسمية من تل أبيب ولا واشنطن بشأن هذه الزيارة.

وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر يتوجهان إلى إسرائيل مساء اليوم الخميس قبل زيارة ترامب المتوقعة.

وفجر اليوم الخميس أعلن ترامب عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

في حين قالت حماس إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى، ودعت إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.